Число многодетных семей в России выросло почти на треть за два года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об увеличении на 30% количества многодетных семей в стране за последние два года.

"Совсем недавно президент принял указ, который определил статус многодетной семьи, и уже сегодня мы можем сказать, что за последние два года количество многодетных семей в России возросло на 30%, сегодня это больше 3 млн человек", - сказала Голикова на всероссийском конкурсе "Семья года. 2026" во вторник.

По ее словам, в бюджете, который был внесен в Госдуму недавно, сохранены все главные меры поддержки семьи.

"Впервые материнский капитал на первого и второго ребенка в 2027 году после индексации с 1 февраля превысит 1 млн рублей", - уточнила Голикова.

Она пояснила, что размер маткапитала на первого ребенка в следующем году увеличится до 778 тысяч рублей, на второго выплата будет 250 тысяч рублей.