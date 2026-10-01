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Материнский капитал на рождение второго ребенка в 2027 году превысит 1 млн руб.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Размер материнского капитала с 1 февраля 2027 года увеличится на первого ребенка до 778,5 тыс. руб., а на второго ребенка, если его не было на первенца, он превысит 1 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"По поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже величины инфляции за прошлый год. Так с 1 февраля 2027 года планируется увеличение размера маткапа по уровню фактической инфляции. Прогнозируется, что она составит 6,8%. В результате размер материнского капитала увеличится до 1 028 700 рублей на второго (ребенка - ИФ), если у семьи нет маткапитала на первенца, до 778,5 тыс. рублей - на первого ребенка. Прирост на 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно. Кроме того, до 30,4 тыс. рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка", - цитирует Котякова пресс-служба министерства в среду.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что доплата в связи с рождением второго ребенка, если первый ребенок рожден после 1 января 2020 года, вырастет до 250,3 тыс рублей.

Минтруд напоминает, что средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей, или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.

Программа материнского (семейного) капитала реализуется в России с 1 января 2007 года, является в настоящее время частью нацпроекта "Семья". С 1 января 2020 года маткапиталом могут воспользоваться семьи, в которых родился не только второй, но и первый ребенок. Сертификаты на маткапитал с 15 апреля 2020 года оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения ребенка.

Минтруд Антон Котяков
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