Аэропорт "Шереметьево" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация вечером во вторник.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.