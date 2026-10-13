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Аэропорт "Шереметьево" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация вечером во вторник.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Росавиация Шереметьево
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