Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, произошедшее в ночь на среду в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Эпицентр землетрясения находился в 203 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 км под морским дном.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Тревога цунами не объявлялась.