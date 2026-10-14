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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, произошедшее в ночь на среду в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Эпицентр землетрясения находился в 203 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 км под морским дном.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Тревога цунами не объявлялась.

РАН Петропавловск-Камчатский
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