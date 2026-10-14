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Корвет Тихоокеанского флота отработал поиск "вражеских" подлодок у берегов Курил

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел разведывательно-поисковые действия в проливных зонах Курильских островов и акватории Охотского моря, сообщает пресс-служба ТОФ в среду.

"Экипаж корвета отработал комплекс мероприятий по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Моряки также тренировались отражать воздушные атаки, в том числе с применением беспилотников и безэкипажных катеров.

Во время противолодочного учения экипаж обнаружил условную подлодку, установил за ней слежение и потребовал всплыть. После отказа выполнить требование моряки условно уничтожили подводную цель торпедным оружием. Подлодку смоделировала боевая информационная система корвета.

ТОФ
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