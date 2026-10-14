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Православные верующие отмечают Покров

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечает в среду Русская православная церковь.

Этот праздник был установлен в середине Х века. По легенде, когда Константинополь осадили вражеские войска, жители города собрались в храме на молитву, во время которой юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели в воздухе Богородицу, которая шла в сопровождении ангелов и святых.

Как повествует предание, Пресвятая Дева усердно молилась за христиан, а затем сняла со своей головы сияющий покров и укрыла им всех молящихся. Этот покров стал знаком защиты и утешения. Вскоре после этого видения враги отступили, и город был спасен.

На Руси праздник Покрова связывали с началом зимы, так как именно в этот день нередко выпадал первый снег.

Покров Русская православная церковь
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