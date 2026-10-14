Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям в Киеве, Киевской и Харьковской областях

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по целям в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

"В результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ", - заявили в военном ведомстве в среду.