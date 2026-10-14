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Военные за ночь поразили над регионами РФ и Азовским морем 902 беспилотника ВСУ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение ночи уничтожили 902 украинских беспилотника над регионами и Азовским морем, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, беспилотники поражены над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, над Крымом, а также над Азовским морем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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