Военные за ночь поразили над регионами РФ и Азовским морем 902 беспилотника ВСУ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение ночи уничтожили 902 украинских беспилотника над регионами и Азовским морем, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, беспилотники поражены над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, над Крымом, а также над Азовским морем.