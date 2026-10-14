Ввод 250 МВт накопителей энергии на Дальнем Востоке запланирован до 2029 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правкомиссия по электроэнергетике РФ установила срок ввода 250 МВт накопителей электроэнергии на конец 2028 - начало 2029 гг., сообщил журналистам предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах РЭН-2026.

"Но обсуждается, что поскольку по факту на Юге "Россети" построили практически за полгода, соответственно, можно и быстрее построить", - отметил Опадчий.

"Это вопрос нормативно-правовой", - ответил Опадчий на вопрос, будет ли определен инвестор на Дальнем Востоке в рамках конкурсного отбора.

Правительство РФ приняло решение о строительстве накопителей совокупной мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке, сообщал ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

В энергосистеме Юга России уже используются 350 МВт систем накопления энергии.

"Росатом" готов участвовать в проектах накопителей энергии на Дальнем Востоке, говорил в кулуарах ВЭФ-2026 гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Что касается Юга России, то там речь шла об установке накопителей для покрытия пиковых нагрузок в регионе в размере 100 МВт в энергосистеме Крыма и 250 МВт – в энергосистеме Кубани. Решение предполагалось реализовать на базе "Россетей" в районе их подстанций.

Минэнерго РФ также предлагает проводить будущие конкурсные отборы проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) вместе с использованием систем накопления энергии, сообщало в октябре ведомство.

"Такая практика в мире есть, она обсуждается и у нас. Но пока принято (решение - ИФ) до 2029 года просто накопитель. Отдельно принято решение по объёмам и вводу ВИЭ на Дальнем Востоке, потому что там параллельно есть определенная проблема кВт.ч", - прокомментировал это предложение Опадчий.