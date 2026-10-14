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Дума ратифицировала протокол об упрощении порядка ВТС между РФ и Киргизией

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании в среду ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Россией и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС).

Протокол был подписан в Бишкеке 26 ноября 2025 года. Он направлен на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между сторонами договора.

Согласно протоколу, поставки продукции военного назначения будут осуществляться по контрактам между уполномоченными организациями сторон без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) такой продукции.

Документ также предусматривает, что перечни поставляемой продукции формируются уполномоченным органом стороны, которая заинтересована в приобретении такой продукции, и передаются уполномоченному органу другой стороны.

Согласно протоколу, поставка запчастей, узлов, приборов, агрегатов, комплектующих изделий, а также специального, учебного и вспомогательного имущества, технической документации, проведение работ, которые обеспечивают сервисное обслуживание, ремонт, обучение иностранных специалистов проведению таких работ, осуществляются без формирования списка.

Киргизия Дума Госдума
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