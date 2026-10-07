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Пашинян заявил, что Армения может расторгнуть соглашение с РФ по железным дорогам, но не хочет этого

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство Армении обладает инструментарием для аннулирования соглашения с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Правительство обладает инструментарием, более того - обоснованием для аннулирования концессионного соглашения (с Россией - ИФ). Когда настанет время, мы об этом скажем. Если сегодня мы примем политическое решение об аннулировании концессионного соглашения, то правовые основы для этого есть. Вопрос в политическом решении", - сказал Пашинян в интервью армянскому новостному сайту Infocom.

Вместе с тем, по его словам, Армения "не желает идти по этому пути". "Мы хотим идти по дружественному пути, просили и просим, чтобы наши российские коллеги продали право на концессию третьей стране, которая будет приемлема и для России, и для Армении", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял, что существует возможность продажи Россией права концессии на железные дороги Армении примерно за $400 млн. Он говорил, что республика теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным 1 сентября Пашинян заявил журналистам, что вопрос о концессии РФ также обсуждался. "Обсудили вопрос железных дорог. Есть взаимопонимание, что вопрос железных дорог должны решить", - сказал Пашинян. По его словам, "в Армении и России есть понимание, что одно из решений вопроса - продажа права на концессию третьей стране, приемлемой для армянской и российской сторон".

"Это лучшее решение. Другие варианты нереалистичны для меня", - добавил армянский премьер.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Пашинян также заявлял, что Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие РФ.

Армения Никол Пашинян
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