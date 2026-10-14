В Дагестане 11 сел остались без газа из-за камнепада

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Цумадинском районе Дагестана в результате обвала горных пород были повреждены газовые трубы, без газа остались жители 11 сел, сообщило региональное ГУ МЧС.

"От диспетчера ЕДДС Цумадинского района поступила информация, что произошло аварийное отключение газоснабжения. В результате камнепада между населенными пунктами Гигатли-Урух и Агвали повредились газовые трубы, в связи с чем 11 населенных пунктов остались без газоснабжения", - говорится в сообщении.

Без газа остались жители сел Кочали, Гигих, Нижнее Гаквари, Тинди, Тисси, Тисси-Ахитли, Хуштада, Тлондода, Кванада, Гимерсо и Ричаганих.

Аварийно-восстановительные работы проводит бригада филиала "Газпром газораспределение Дагестан" из шести человек.

Восстановить газоснабжение должны ориентировочно к 19:00 по Москве 14 октября.