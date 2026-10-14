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В Ставрополе с весны ограничат езду на электросамокатах в 27 зонах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Ставрополе с 1 марта 2027 года запретят ездить на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности в 27 зонах, предназначенных для прогулок и отдыха, сообщила администрация города.

До 1 марта в городе будут готовиться ко введению этих ограничений.

Мэрия уже утвердила список мест размещения СИМ, в него вошли 226 адресов.

"Мы ведем планомерную работу по наведению порядка в городе в сфере использования средств индивидуальной мобильности. (... ) До 1 марта 2027 года кикшеринговые компании должны будут внести изменения в алгоритмы работы программы управления электросамокатами", - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Власти Ставрополя определили общественные пространства, где будет действовать запрет на использование СИМ, в конце июля . Среди таких зон оказались парки "Центральный" и Победы, площадь Ленина, Крепостная гора, Александровская площадь, площадь Генерала Ермолова, Комсомольское озеро и Пионерский пруд, площадь 200-летия, сквер Героев России, площадь Святого князя Владимира, "Тропа здоровья" в Таманском лесу, мемориал "Холодный родник", а также пешеходная зона проспекта Октябрьской Революции.

В июле в Ставропольском крае ввели административную ответственность за нарушение требований к размещению и использованию СИМ. Нарушителям грозят штрафы: физлицам - от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, юрлицам - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение физлицо могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, юридическое - до 50 тысяч рублей.

Ставрополь Ставропольский край Иван Ульянченко
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