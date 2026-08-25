В Казахстане запретили ездить на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане с 25 августа вступил в силу запрет на проезд на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам, сообщила Генпрокуратура.

При наличии велосипедной дорожки или велополосы ехать можно только по ним, при их отсутствии - по правому краю проезжей части либо по обочине в соответствии с правилами дорожного движения.

В Генпрокуратуре напомнили, что соответствующие изменения в законы ввели в связи с ростом аварийности.

По данным надзорного ведомства, с начала года по вине водителей мопедов зарегистрировано 390 ДТП, в которых 33 человека погибли, еще 461 получили травмы. По вине велосипедистов произошло 169 аварий, водителей малых электрических транспортных средств - 97, электросамокатов - 47. Во всех этих происшествиях пострадали 329 несовершеннолетних, 10 детей погибли.

При этом сами пользователи таких транспортных средств нередко становятся жертвами ДТП. Зафиксировано 145 наездов на водителей электросамокатов, 82 - на водителей мопедов и 52 - на водителей малых электрических транспортных средств. Эти происшествия унесли жизни четырех человек, еще почти 300 получили различные травмы.