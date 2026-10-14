В МИД Японии выразили протест из-за визита делегации из КНР на остров Итуруп

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Японский МИД в среду вызвал посла РФ Николая Ноздрева и выразил протест в связи с задержанием японского журналиста в Сахалинской области и визитом делегации из КНР на остров Итуруп, говорится в сообщении ведомства.

"14 октября генеральный директор Бюро по делам Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура вызвал посла РФ Николая Ноздрева и объявил демарш в связи с заявлением ФСБ РФ о задержании японского подданного в Сахалинской области, а также в связи с визитом на Итуруп делегации из китайской провинции Хэйлунцзян", - говорится в заявлении.

Накамура запросил оперативное предоставление информации о задержанном человеке, призвал гуманно к нему относиться и запросил "предоставить ему возможность связаться с Токио".

В МИД Японии также подчеркнули, что "на данный момент правительство Японии не получало пояснений по поводу задержанного японского подданного".

Кроме того, Накамура выразил надежду на то, что с задержанным японцем будут обращаться "гуманно и справедливо".

Также он заявил, что Япония не может принять визит на Итуруп представителей третьих стран, так как, с точки зрения властей Японии, "северные территории являются территорией Японии, исторически и в соответствии с международным правом". В сообщении указывается, что российский посол изложил позицию по Курильским островам.

Во вторник ЦОС ФСБ сообщил, что на территории Сахалинской области по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты "Хоккайдо Симбун". Как уточняется, он собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности России, подозреваемый собирался покинуть страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание, заявил, что ФСБ выполняет свои функции, и "если есть шпионы - их ловят".

Во вторник сообщалось, что китайская делегация посетила Курильские острова, где ознакомилась с инвестиционными площадками и специальным преференциальным режимом. Визит стал продолжением системной работы правительства Сахалинской области по развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.