МИД РФ выразил сожаление из-за попыток Японии использовать журналистов для шпионажа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В МИД РФ в связи с задержанием в Сахалинской области японского журналиста выразили сожаление из-за попыток Токио использовать своих корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности России.

"Сегодня в Сахалинской области Федеральной службой безопасности Российской Федерации был задержан аккредитованный при МИД России журналист японской газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки за ведение разведывательной деятельности на территории нашей страны. В частности, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ, - шпионаж", - говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление. Не можем не указать на то, что сегодняшнее событие - не единичный случай", - подчеркивает Захарова.

"В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России", - отмечается в комментарии.

Представитель МИД РФ заявляет, что "с учетом общей деградации двустороннего сотрудничества, вызванной антироссийским курсом японских властей после начала СВО, а также нежеланием Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы касательно линии на ремилитаризацию Японии, затрагивающей наши законные интересы в сфере безопасности на Дальнем Востоке, вынуждены отметить, что произошедшее станет дополнительным фактором, омрачающим атмосферу российско-японских связей".

"В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России", - отмечается в комментарии.