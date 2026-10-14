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Токио запросил у РФ информацию в связи с задержанием японского журналиста

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Японские власти обратились к России за разъяснениями в связи с информацией о задержании в Сахалинской области журналиста газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки, заявил в среду министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Мы делаем запросы (...) исходя из гуманитарных соображений, ради честного и справедливого разбирательства", - приводит агентство "Киодо" слова Мотэги.

"По мере того, как мы проясним обстоятельства, которые привели к задержанию, а также состояние здоровья и положение журналиста, мы предпримем необходимые действия, включая передачу новых запросов российской стороне с целью гарантировать всестороннюю защиту японских граждан", - добавил он.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Сахалинской области японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", который, по данным спецслужбы, собирал сведения об обороноспособности РФ, его доставке в Москву и аресте. "На территории Сахалинской области пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро японской газеты "Хоккайдо Симбун" в Южно-Сахалинске подданного Японии, подозреваемого в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста, обвиняемого в шпионаже, на два месяца.

В МИД РФ в связи с задержанием в Сахалинской области японского журналиста выразили сожаление в связи с попытками Токио использовать своих корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности России. "Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление. Не можем не указать на то, что сегодняшнее событие - не единичный случай", - говорилось в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Япония РФ Имаи Юки Тосимицу Мотэги
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