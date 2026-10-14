Глава Минпромторга анонсировал выпуск в 2028 году десяти газовых турбин большой мощности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Годовой объем выпуска газовых турбин большой мощности в 2028 году составит 10 единиц, в 2029 году увеличится до 12, сообщил ИС "Вести" глава Минпромторга Антон Алиханов на Российской энергетической неделе.

"Если говорить про то оборудование, которое в основном интересует Минэнерго и генераторов, скажем так, это газотурбинные установки большой мощности, то вот эта номенклатура, она с 2028-го года у нас увеличится в годовом объеме производства до 10 единиц и с 2029-го должна с учетом всех наших действующих инвестпроектов достичь 12 единиц в год", - сказал он.

Министр отметил, что этот объем "полностью удовлетворяет, закрывает те потребности генерации, которая будет создаваться либо новой полностью, либо те мощности, которые будут реконструироваться".

Алиханов подчеркнул, что речь идет о полностью локализованных производствах.

Созданием газовых турбин большой мощности в России занимаются "Объединкнная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в ГК "Ростех", производит турбину ГТД-110М), концерн "Силовые машины" (турбины ГТЭ-170 и ГТЭ-65), "Интер РАО - Машиностроение" (планирует с 2028 года выпуск турбин ГТЭ-185).

В июле 2026 года гендиректор "Силовых машин" Алексей Подколзин говорил о риске снижения объемов выпуска газовых турбин начиная с 2028 года из-за отсутствия контрактации со стороны генераторов. "Мы уже сейчас видим в 2028 году снижение производства газовых турбин даже по отношению к плану 2027 года, потому что уже по циклу мы не успеваем произвести и закупить необходимое количество материалов для того, чтобы в 2028 году производить плановый объем машин. Наши инвестиционные проекты говорили о том, что мы с 2028 года должны производить восемь машин, с 2029 года - десять газовых машин большой мощности в год. Пока контрактов на 2028 год у нас ноль", - говорил топ-менеджер на "Иннопроме" в Екатеринбурге.