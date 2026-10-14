ЛЭП повреждена в Белгородской области из-за атаки дрона

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Линия электропередачи повреждена в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщает вечером в среду региональный оперативный штаб в своем канале в Мах.

Оперштаб также информирует, что в городе Шебекино из-за детонации дрона загорелся коммерческий объекта. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Борки Валуйского округа вследствие двух атак FPV-дронов повреждены ангар и оборудование на территории предприятия. В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал административное здание - повреждены окна, фасад и внутренняя отделка.