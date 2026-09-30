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В сибирском райцентре закрыли кладбище из-за медведей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области временно запретили посещение Новоуспенского кладбища в районном центре Куйбышев из-за угрозы появления медведей, сообщила во "ВКонтакте" районная администрация.

"Вблизи населенных пунктов Куйбышевского района возможно появление медведей. Со слов жителей, несколько дней назад медведь замечен в районе Новоуспенского кладбища в Куйбышеве. Для безопасности въезд на кладбище временно ограничен, дежурят сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Местных жителей попросили не ходить в лес, особенно поодиночке, не отпускать детей на прогулку на природу, отложить посещение могил на более поздний срок.

Ранее на этой неделе Минприроды Новосибирской области издало приказы о сокращении численности бурых медведей по Венгеровскому району - на одного медведя, по Куйбышевскому - на четырех, а также на одного медведя - в природном заказнике "Центральный" в Колыванском районе и одного - в государственном природном заказнике Кудряшовский бор под Новосибирском.

На прошлой неделе были выпущены приказы на отстрел четырех медведей в Колыванском, Венгеровском (две особи), Северном (два медведя) и Чановском районах (один медведь).

Минприроды Куйбышев Новосибирская область
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