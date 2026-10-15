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С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани

С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в четверг в полном объеме удовлетворил иск министерства природных ресурсов региона о взыскании с владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, суммарно 34,2 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ответчиками в деле выступают ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239"), ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь этого судна).

"Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть", ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" солидарно 34,2 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде (...) и 30,725 млн рублей убытков, причиненных бюджету Краснодарского края", - озвучил решение судья.

Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца, добавил он.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 15 октября 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Волгатранснефть "Каматрансойл Кама Шиппинг Волгонефть-239 Волгонефть-212
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