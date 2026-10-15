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Минсельхозу поручено обратить особое внимание на поддержку производителей зерна

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Минсельхозу обратить особое внимание на поддержку производителей растениеводческой продукции, прежде всего зерна. Он заявил об этом на встрече с участниками "Деловой России".

"Я надеюсь, что все вопросы, которые мы с вами обсуждали и с вице-премьером (Дмитрием Патрушевым - ИФ) обсуждали, что все будет реализовываться. Прошу вас обратить на это особое внимание", - заявил он, обращаясь к министру сельского хозяйства Оксане Лут.

По его словам, в настоящее время сельхозпроизводители, особенно те, которые занимаются растениеводством, зерном, нуждаются в дополнительной поддержке.

Как заявила Лут, все поручения получены. "До конца года все меры поддержки должны оказать", - сказала министр.

Владимир Путин Минсельхоз Деловая Россия Оксана Лут Дмитрий Патрушев
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