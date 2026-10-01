На интервенции на рынке сельхозпродукции на три года заложено 1,7 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бюджетные ассигнования на проведение закупочных и товарных интервенций на рынке продукции АПК (по разделу "Национальная экономика") на 2027-2029 годы предусмотрены в 1 млрд 669,8 млн рублей.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку, на все три года запланирована одинаковая сумма - по 556,6 млн рублей.

Кроме того, проект бюджета предусматривает субсидии на возмещение затрат агента, который закупает и реализует продукцию интервенционного фонда. На 2027-2029 годы субсидии предусмотрены по 8 млрд 517,6 млн рублей в год.

В России пока действует практика закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Ранее обсуждалась возможность проведения таких интервенций на рынках сахара и молочной продукции (сухое молоко, сливочное масло).

В 2026-2027 годах Минсельхоз на фоне трудностей, возникших у аграриев с реализацией зерна, планирует закупочные интервенции в объеме до 3 млн тонн пшеницы и ржи. Эти планы поддержал президент Владимир Путин на недавней встрече с лидерами политических партий. Он сообщил, что дал соответствующее поручение правительству. Этот вопрос в ближайшее время глава государства планирует обсудить с курирующим АПК вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

Агент по проведению интервенций - "Объединенная зерновая компания" по поручению Минсельхоза начала отбор хранителей зерна госфонда. Он проходит в 14 регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области).

Сейчас объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Запасы также распределены между Уральским, Центральным и Южным федеральными округами. Основную долю хранящегося зерна - более 3,6 млн тонн - составляет продовольственная пшеница. Зерно размещено на 147 специализированных объектах в 22 регионах.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные торги в последний раз проводились в стране в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ).