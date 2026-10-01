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Закупочные интервенции на рынке зерна планируется провести в 14 регионах РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Государство в ходе предстоящих интервенций на рынке зерна РФ планирует закупать его в 14 регионах.

Как сообщает агент по проведению интервенций - "Объединенная зерновая компания", начался процесс проверки и подтверждения статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей для участия в госзакупках зерна урожая 2026 года.

Подтвердить свой статус могут аграрии из 14 регионов РФ. В списке - Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

"Процедура подтверждения статуса – это обязательный этап, который обеспечивает адресность господдержки. Механизм закупочных интервенций создан для защиты непосредственных производителей. Без прохождения этой проверки участвовать в торгах нельзя", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в этом году на фоне трудностей, возникших у аграриев с реализацией зерна из-за проблем с логистикой и повреждения портовой инфраструктуры, Минсельхоз РФ планирует провести госзакупки зерна (пшеницы и ржи) с тем, чтобы поддержать производителей. Предполагается, что они пройдут в 2026-2027 годах, их объем составит 3 млн тонн.

Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение госзакупок и дал соответствующее распоряжение правительству.

Объединенная зерновая компания Минсельхоз РФ
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