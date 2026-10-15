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Власти Петербурга запретили мигрантам работать по патентам в магазинах и салонах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Магазинам, салонам красоты, массажным салонам, парикмахерским Петербурга запретили привлекать иностранцев к работе по патентам до конца 2026 года, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

Ограничения не коснутся граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана) и иностранцев, в том числе высококвалифицированных специалистов, имеющих разрешение на работу.

Решением губернатора Александра Беглова дополнен перечень видов деятельности, в отношении которых на 2026 год установлен запрет на привлечение иностранных работников по патентам. Добавлены виды деятельности, связанные с розничной торговлей, физкультурно-оздоровительной деятельностью, некоторыми видами деятельности в области медицины (...), а также деятельностью салонов красоты и деятельностью по оказанию парикмахерских услуг, говорится в сообщении.

Среди видов деятельности в области медицины перечислены в частности деятельность массажных салонов и санаториев.

У предпринимателей есть время до 15 декабря, чтобы привести численность своих сотрудников в соответствии с новыми требованиями.

"Таким образом, вводимый запрет затрагивает исключительно иностранных граждан, работающих по патенту. Введение запрета является работающим инструментом противодействия теневой занятости. Патентная система в указанных сферах нередко используется как формальное основание для работы без реального контроля квалификации, что порождает неконкурентную среду, уход от налоговых и социальных обязательств и вытеснение легальных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Власти рассчитывают, что запрет поможет формировать "прозрачный, регулируемый рынок труда, на котором рабочие места в первую очередь создаются для граждан Российской Федерации, в том числе для молодежи и студентов".

Как сообщалось, в декабре 2025 года Беглов подписал постановление о запрете привлекать мигрантов к работе таксистами и курьерами по патентам до конца 2026 года.

Петербург
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