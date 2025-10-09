В Смольном предложили нанимать курьерами студентов вместо иностранцев

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Недостаток курьеров в связи с запретом в Петербурге для иностранцев работать в этой профессии могли бы компенсировать местные жители, заявил на пресс-конференции председатель городского комитета по труду Василий Пониделко.

"Ограничение, которое было введено губернатором и правительством Санкт-Петербурга на работу мигрантов в доставке, в первую очередь продиктовано безопасностью, а второе - мы пытаемся этот низкоквалифицированный, но неплохо оплачиваемый труд защитить, освободить для наших ресурсов, для студентов", - сказал он.

Он отметил, что в городе на фоне ужесточения контроля за трудовой миграцией наблюдается рост вакансий в сфере ЖКХ. Также растет число предложений о работе обслуживающим персоналом в фитнес-клубах и салонах красоты. При этом Пониделко уточнил, что работники в этих отраслях требовались и прежде.

Летом 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановления о запрете привлечения иностранных граждан к работе курьерами и таксистами по патентам.