Полиция Петербурга предложит запретить иностранцам работать в торговле

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Начальник управления МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин предложил запретить иностранцам работать на объектах розничной и оптовой торговли в городе.

"Мы сейчас формируем свою инициативу, по примеру инициативы с курьерами и таксистами (запрет на работу по патентам - ИФ). Много было сомнений. Я убеждал губернатора, показывал ему результаты (проверок - ИФ). Мы хотим выйти с предложением запретить в принципе использовать мигрантов в любых качествах на объектах розничной и оптовой торговли. Это никакой не удар по экономике, мы изучили", - сказал Плугин депутатам Петербургского Заксобрания.

По официальным данным, в Петербурге на таких объектах работают по патентам примерно 5 тысяч иностранцев.

"Мы понимаем, что их, скорее всего, больше. А это значит, что они используются незаконно. Поэтому планируем и просим вашей (депутатов - ИФ) поддержки, чтобы выйти с такой инициативой", - добавил Плугин.

Он отметил, что полиция продолжает проверки сети "Перекресток" после резонансного убийства охранниками посетителя в ТРК "Сити Молл".

"Непосредственно после преступления была проведена серия проверочных мероприятий. Есть серьезные вскрытые результаты: данная торговая сеть использует незаконных мигрантов в качестве сотрудников. (...) По закону, лица, не являющиеся гражданами России, не могут привлекаться в качестве охранников (...). Но бизнес маскирует сотрудников под кладовщиков, разносчиков, консультантов и так далее", - добавил Плугин.

Пока иностранцам запрещено работать в Петербурге таксистами и курьерами.

