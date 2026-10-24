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Что произошло за день: суббота, 24 октября

Атака на Омск, последствия атаки БПЛА для Крыма и Севастополя, поездка Ким Чен Ына в приграничный китайский город

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ограничения на подачу света и воды вводят в Крыму. Графики отключения электричества по два часа через шесть введены в Севастополе, фиксируются затруднения с подачей воды. Причиной этого стала авария на магистральных сетях за пределами региона, которая произошла из-за украинской атаки. Электроснабжение в большей части Севастополя планируется возобновить после 19:00 субботы.

- Три человека погибли в результате пятничной атаки ВСУ на город Орел, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Роспотребнадзор не обнаружил загрязняющих веществ в воздухе после ракетной атаки на предприятие.

- Украинские БПЛА достигли северного промышленного узла Омска. Губернатор региона также сообщил, что под атаку БПЛА попал логистический центр. По информации Ozon, речь идет именно о логистическом центре этой компании. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Омбудсмен РФ уведомила украинскую сторону о введении режима тишины в районе Алешек с 4 утра 27 октября по Москве.

- Ким Чен Ын посетил китайский приграничный город Дандун, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи. Сообщается, что лидер КНДР перешел через открытый недавно мост.

- Пожар произошел в историческом чайном домике в Альпах, принадлежавшем Гитлеру. Строение, расположенное на высоте 1834 м над уровнем моря, серьезно пострадало, местные власти затрудняются пока сказать, какие детали постройки можно сохранить.

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