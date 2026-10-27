В Госдуме заявили о необходимости стимулировать строительство ЦОД в России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Строительство центров обработки данных (ЦОД) в России следует стимулировать, заявил глава комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

"Конечно, нам надо стимулировать строительство центров обработки данных", - сказал Сидякин журналистам на полях 12-го Международного парламентского форума БРИКС.

По словам парламентария, решить этот вопрос можно только через глобальные подходы к понятию оптового поставщика на рынке электроэнергии.