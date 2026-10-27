В Брянской области число жертв атаки БПЛА увеличилось до двух

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Бежицком районе Брянска увеличилось число погибших в результате сброса взрывчатки с беспилотника, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

"Стало известно еще об одном погибшем в результате сброса взрывных устройств в Бежицком районе Брянска - это 67-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. Будет оказана вся необходимая помощь", - написал губернатор.

Ранее 27 октября он сообщил, что в Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛА.