В ЛНР больше 50 тысяч абонентов остались без электричества

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике нарушено электроснабжение некоторых городов из-за нештатной ситуации в энергосистеме, без электричества остаются более 50 тысяч абонентов, сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

"Отключения затронули потребителей в городах Первомайск, Стаханов, Ирмино, Золотое, Карбонит, Кировск и близлежащие малые населенные пункты", - уточнил он через пресс-службу Минтопэнерго.

Работы по восстановлению электроснабжения "ведутся с учетом технической ситуации и необходимости обеспечить надежную работу энергосистемы".