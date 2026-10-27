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В ЛНР больше 50 тысяч абонентов остались без электричества

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике нарушено электроснабжение некоторых городов из-за нештатной ситуации в энергосистеме, без электричества остаются более 50 тысяч абонентов, сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

"Отключения затронули потребителей в городах Первомайск, Стаханов, Ирмино, Золотое, Карбонит, Кировск и близлежащие малые населенные пункты", - уточнил он через пресс-службу Минтопэнерго.

Работы по восстановлению электроснабжения "ведутся с учетом технической ситуации и необходимости обеспечить надежную работу энергосистемы".

ЛНР Луганск
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