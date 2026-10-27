Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому центру в Харьковской области

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью поразили логистический центр в Харьковской области, заявило Минобороны РФ.

"Разгрузочно-таможенный терминал компании "Региональный логистический центр", на базе которого организовано хранение и распределение материально-технических средств, грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также разведывательных и ударных БпЛА", - проинформировало министерство.