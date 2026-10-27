Военные сообщили об ударах по производству дронов в Киеве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили в Киеве объекты, связанные с производством беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"В результате удара поражены: в городе Киев - промышленное предприятие, осуществляющее производство и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении министерства.

В нем сказано, что в Киеве удару подвергся цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (ООО "Оаклайн"). Цех компании Fire Point осуществлял производство и хранение БПЛА большой и средней дальности FP-1 и FP-2, заявило министерство.

В Киеве поражена мастерская, осуществлявшая производство и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, заявило Минобороны РФ.