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Лавров заявил, что сотрудничество РФ и Африки охватывает широкий спектр вопросов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сотрудничество между Россией и африканскими странами охватывает широкий спектр вопросов, от экономики до культуры, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня российско-африканское сотрудничество носит стратегический характер, охватывая самый широкий спектр вопросов: от политики и экономики до образования и культуры. Его дальнейшему укреплению будет, без сомнения, способствовать начинающийся завтра в Москве третий саммит Россия – Африка", - сказал Лавров в приветствии участникам международной конференции "Духовные мосты: Россия и Африка. Диалог во имя мира и созидания".

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в становлении африканского континента в качестве одного из влиятельных центров многополярного мира.

"Твёрдо привержены неотъемлемому праву африканцев самостоятельно определять пути и модели своего развития", - заключил он.

Сергей Лавров МИД РФ
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