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Песков прокомментировал сообщения о планах Путина поговорить с президентом Финляндии и премьером Норвегии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о планах Владимира Путина поговорить по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре для обсуждения украинского урегулирования.

"Не мог бы ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть такие планы главы российского государства.

О планах Путина уже во вторник провести телефонные разговоры со Стуббом и Стёре для обсуждения перспектив заключения мирного соглашения по Украине сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Стубб Йонас Гар Стере Финляндия Норвегия
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