Даты трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби пока нет

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Конкретной даты проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока даты нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина в десятых числах ноября.

Песков позже заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для таких переговоров.

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября, уточнил Ушаков.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в воскресенье, 25 октября, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут "очень скоро".