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В МИД России сообщили, что повестка возможного саммита РФ-КНР-США обсуждается

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Повестка дня возможного саммита Россия-КНР-США сейчас обсуждается, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Если такой саммит состоится - мы всегда говорим "если", потому что еще окончательного решения и подтверждения нет - но если он состоится, то, конечно, будут в повестке дня различные темы, которые согласуют между собой три государства. Если какая-то из этих тем не будет подходить одному или другому государству, она в повестке дня не окажется", - сказал он.

"Пока еще идет обсуждение самой повестки дня. Это во-первых. А во-вторых, пока еще даже до конца нет информации о том, что такое состоится. Да, есть такая возможность, но пока мы говорим об этом как о возможности", - продолжил замминистра.

Андрей Руденко МИД США Китай
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