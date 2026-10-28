Челябинца приговорили к обязательным работам за поджог паспорта

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Челябинске мировой судья судебного участка №1 Центрального района признал 19-летнего горожанина виновным в надругательстве над государственным гербом, сообщила областная прокуратура.

По информации ведомства, уголовное дело в отношении молодого человека было возбуждено и расследовано после того, как он в ночном баре, "находясь в состоянии опьянения", демонстративно поджег собственный российский паспорт "с изображением государственного герба". Суд признал молодого человека виновным по ст.329 УК (надругательство над гербом РФ) и приговорил его к пяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.