Дума ратифицировала протокол с Белоруссией о льготах по НДС для майнинга и УСН

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала протокол, который вносит изменения в договор с Белоруссией о гармонизации косвенных налогов. Документ включает в договор российские льготы по НДС, введенные в последние годы, в том числе освобождение от НДС операций по майнингу цифровой валюты.

Протокол был подписан в Москве 16 июля 2026 года и внесен в палату в октябре.

Договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 г. обязывает стороны устанавливать льготы по НДС только в пределах перечней, которые прилагаются к договору. Если сторона ввела новую льготу, ее нужно внести в договор в течение 24 месяцев, иначе, если сторона не приняла исчерпывающих мер по внесению изменений в договор, льготу придется отменить.

Одобренный Госдумой протокол обновляет эти перечни. С российской стороны в перечень освобождаемых от НДС операций добавляются операции по осуществлению майнинга цифровой валюты, операции по реализации цифровой валюты, услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима. Белоруссия, в свою очередь, вносит в договор освобождение от НДС для оборотов по отчуждению цифровых знаков (токенов).

В договор с российской стороны также вводится новая категория налогоплательщиков, которые имеют право на пониженную ставку НДС. Это организации и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), у которых доходы за предшествующий период не превысили в совокупности 450 млн рублей. В приложении также прописывается нулевая ставка НДС на перевозки пассажиров и багажа по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, которые оказываются по концессионному соглашению. Она будет применяться к услугам, осуществленным в период с 1 января 2028 года до 1 января 2065 года.

Отдельный блок протокола касается акцизов. Договор устанавливает минимальные ставки, ниже которых стороны не вправе опускаться в своем законодательстве. До сих пор в договоре были зафиксированы ставки только на 2023-2024 годы.

Протокол вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.