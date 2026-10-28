Путин заявил, что РФ готова расширять географию сельхозпоставок в Африку

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - РФ готова продолжить расширение географии поставок сельхозпродукции в африканские страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских государств, готовы и далее расширять географию поставок сельхозтоваров", - заявил Путин на пленарном заседании форума "Россия-Африка".

" За девять месяцев 2026 года наша страна экспортировала в Африку 13 миллионов тонн агропродукции. По отдельным странам объемы отгрузок увеличились в несколько раз - не в процентах, а именно в разы", - сказал он.