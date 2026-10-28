Путин сообщил о рекордном числе африканских граждан, обучающихся в вузах РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Порядка 40 тыс. граждан африканских государств проходят обучение в российских вузах в настоящее время, это рекордный показатель; с 2020 года число студентов из стран Африки в России выросло в полтора раза, сообщил президента РФ Владимир Путин.

"Образование традиционно выступает ключевым направлением российско-африканского партнерства, причем этот трек нашего взаимодействия активно развивается на новом технологическом и качественном уровне. С 2020 года число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в полтора раза, а число российских стипендий для Африки - почти втрое", - сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

По словам президента, в российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств - порядка 40 тыс. На 2026/27 учебный год стипендиальная квота для таких студентов увеличена до пяти с половиной тысяч мест, подчеркнул он.

Путин отметил, что под эгидой Минобрнауки России с 2021 года успешно работает Российско-африканский сетевой университет, объединяющий свыше 70 вузов из 17 государств континента. "По его линии образование получили уже более тысячи африканцев, а в нынешнем году запущена специальная программа, компенсирующая расходы африканских студентов на перелет, проживание, питание и обучение в России", - уточнил президент РФ.

Он заявил о содействии открытию филиалов российских университетов с изучением русского языка для качественной подготовки студентов к обучению в РФ. В 29 странах Африки уже действует 58 российских центров открытого образования, где ведется преподавание русского языка и базовых дисциплин, сказал президент.