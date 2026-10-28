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РФ продлит программу содействия Африке в борьбе с инфекционными заболеваниями

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Программа содействия странам Африки в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и борьбы с инфекционными заболеваниями, реализуемая по линии Роспотребнадзора, будет продлена до 2029 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"На укрепление российско-африканского партнёрства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и борьбы с инфекционными заболеваниями нацелена реализуемая по линии Роспотребнадзора профильная программа содействия странам Африки (...). Исходя из эффективности программы, российская сторона приняла решение продлить её до 2029 года", - заявил Путин на пленарном заседании форума "Россия-Африка".

По его словам, в рамках этой программы, в частности, восьми государствам передано 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий, обучено порядка 450 профильных африканских специалистов.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия будет и далее оказывать помощь в области охраны здоровья, локализовывать синтез российских действенных лекарственных препаратов и вакцин, создавать лаборатории и диагностические центры, внедрять и адаптировать к местной специфике платформы цифровой медицины.

"Российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы", - отметил глава государства.

По словам президента, крайне востребован опыт, полученный в ходе состоявшихся в 2025 году в Эфиопии первых российско-африканских учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Роспотребнадзор Эфиопия Африка Владимир Путин
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