"Роскосмос" предложил странам Африки проекты по наземной космической инфраструктуре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сотрудничество с африканскими странами постоянно расширяется, Россия видит в них перспективных партнеров и предлагает ряд совместных проектов, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в среду.

"Роскосмос" предлагает проекты по разработке и созданию наземной космической инфраструктуры и космических аппаратов различного назначения", - сказал Баканов журналистам "на полях" форума "Россия-Африка" в среду.

Он отметил, что Африка входит в число перспективных партнеров России в освоении космоса.

"Отмечаем потенциал африканского региона, начинаем с реализации "простых" проектов: предоставление данных ДЗЗ, обучение студентов космическим специальностям", - пояснил глава госкорпорации.

Баканов напомнил, что в Анголе, Зимбабве созданы и работают на орбите космические аппараты. "Эфиопия готовится к подписанию межправительственного соглашения по космосу", - добавил он.

"География и глубина сотрудничества постоянно расширяются. В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов - мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации", - заявил глава "Роскосмоса".

Баканов также отметил особый интерес стран Африки к пилотируемой космонавтике. "Возможности РОС (Российской орбитальной станции - ИФ) позволят реализовывать широкий спектр совместных с партнерами работ, независимо от политики недружественных стран", - сказал глава госкорпорации.