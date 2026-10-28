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"Роскосмос" направил в Африканское космическое агентство предложения о сотрудничестве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" подготовил и направил предложения Африканскому космическому агентству (АфКА) о развитии сотрудничества, предложил проекты в области навигации и пусковых услуг, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в среду.

""Роскосмосом" были подготовлены и направлены в адрес АфКА предложения по перспективным направлениям сотрудничества: развитие взаимодействия области дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи, навигации и позиционирования", - сказал Баканов журналистам "на полях" форума "Россия-Африка".

По его словам, были предложены совместные проекты по проектированию, производству и эксплуатации спутников, развитию наземной инфраструктуры и использованию системы ГЛОНАСС.

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Баканов сообщил, что "Роскосмос" предложил свои услуги по запуску космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный, а также проведение совместных научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС, "а в перспективе на РОС, включая подготовку кандидатов в космонавты".

Сотрудничество предусматривается и в сфере мониторинга космического пространства, включая использование средств автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, размещение оптико-электронных комплексов и привлечение африканских астрономических обсерваторий, сказал глава "Роскосмоса".

22 апреля был подписан меморандум о взаимопонимании между "Роскосмосом" и АфКА о сотрудничестве в космической сфере.

По информации госкорпорации, меморандум предусматривает развитие взаимодействия по десяти направлениям, в том числе в области фундаментальных космических исследований, спутниковых технологий, создания и эксплуатации космической техники, наземной инфраструктуры, предоставления пусковых услуг, пилотируемых программ и подготовка кадров.

Роскосмос Африка Африканское космическое агентство
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