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Последствия массированной атаки БПЛА устраняют в Тульской области

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о проводимых работах по устранению последствий атаки украинских беспилотников минувшей ночью.

"Посетил Новомосковск. С исполняющим обязанности главы города Владимиром Токаревым обсудили первоочередные меры по устранению последствий массового налета беспилотников. Сейчас важно оперативно обеспечить восстановление повреждений в пострадавших от БПЛА домах", - написал Миляев в своем канале в мессенджере Мах в среду.

Губернатор проинформировал, что также в Туле провел заседание оперативного штаба.

Среди поручений - продолжить контроль за состоянием атмосферного воздуха; обеспечить штатную работу детского сада и детской поликлиники.

"Особое внимание - закрытию теплового контура и восстановлению инженерных сетей в пострадавших домах. Это важно для скорейшего возвращения жителей к нормальной жизни", - подчеркнул Миляев.

По вопросу восстановления пострадавших домов поручил ежедневно докладывать о ходе работ, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что подразделениями ПВО Минобороны России над территорией Тульской области уничтожены 64 украинских беспилотника. По словам Миляева, в Новомосковске в результате падения беспилотника пострадал многоквартирный дом. Для жителей развернут пункт временного размещения.

Один пострадавший доставлен в Новомосковскую городскую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 октября 2026 года Военная операция на Украине
Тульская область Новомосковск
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