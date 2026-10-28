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РФ за девять месяцев увеличила экспорт зерна в Африку на 8%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из РФ в Африку за девять месяцев этого года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13 млн тонн, самым крупным покупателем стал Египет.

Как сообщает Россельхознадзор, на египетский рынок отгружено 5,9 млн тонн. Порядка 1,5 млн тонн экспортировано в Судан (рост почти в 1,5 раза), около 1,2 млн тонн - в Кению (рост в 2,5 раза).

Экспорт российских животноводческих грузов, по данным за 9 месяцев, составил 741,8 тыс. тонн, что на 17% больше, чем год назад. Значительные объемы занимают корма и кормовые добавки, их поставки выросли на 18%, до 678,9 тыс. тонн. Основными покупателями являются Марокко и Египет.

Экспорт мясной продукции в страны Африки вырос в 1,5 раза, до более 38,1 тыс. тонн, молочных продуктов - в 3,5 раза, до 8,3 тыс. тонн. Закупки молочной продукции нарастили Алжир, Тунис и Египет.

Россельхознадзор также сообщил, что за 9 месяцев при ввозе в РФ из стран Африки проверено почти 1,2 млн тонн подкарантинной продукции. Основными странами-поставщиками стали Египет - 742,4 тыс. тонн, ЮАР - 313,1 тыс. тонн, Марокко - 47,2 тыс. тонн.

В частности, Египет увеличил ввоз апельсинов на 14,7%, до 265,5 тыс. тонн, мандаринов - более чем в 1,5 раза, до 97,3 тыс. тонн, лимонов - на 39,3%, до 11,3 тыс. тонн. ЮАР увеличила поставки лимонов - почти в 1,5 раза, до 58,4 тыс. тонн, яблок - на 34,1%, до 33,9 тыс. тонн, сливы - на 38,6%, до 5,2 тыс. тонн. Экспорт лимонов из Марокко вырос в 6 раз, до 4,6 тыс. тонн, голубики - на 11,7%, до 1,5 тыс. тонн.

Эти данные отражены в информационных системах Россельхознадзора - "ВетИС" и "Аргус-Фито".

РФ Африка Египет Россельхознадзор Судан Кения Алжир
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