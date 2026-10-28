Ушаков заявил, что РФ не рассматривает лидеров Финляндии и Норвегии в качестве переговорщиков от Европы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В настоящий момент речи о том, чтобы рассматривать президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Гара Стёре в качестве переговорщиков от Европы на переговорах по ситуации на Украине, не идет; сейчас есть договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций РФ - США - Украина на уровне представителей стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока об этом речь совершенно не идет, и никто ничего не рассматривает, поскольку сейчас есть договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций причем по линии представителей России, Украины и США, именно представителей, делегаций", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, может ли Москва рассматривать лидеров Финляндии и Норвегии в качестве переговорщиков от Европы.