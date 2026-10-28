В Кремле заявили, что сроки российско-арабского саммита зависят от ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сроки проведения первого российско-арабского саммита будут зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, но он остается на повестке дня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Видите, какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке, она просто не позволяет провести этот саммит в ближайшее время, я так полагаю", - сказал Ушаков журналистам.

"Это (сроки проведения - ИФ) зависит от многих обстоятельств, в том числе от того, как будет развиваться американо-иранский конфликт или взаимопонимание будет, или что будет. От этого будет, наверное, зависеть судьба нашего саммита", - отметил он.

Ушаков подчеркнул, что саммит остается на повестке дня, хоть и "был отложен по понятным причинам".

"И по понятным причинам мы не можем согласиться на то, чтобы провести его сейчас", - сказал он.