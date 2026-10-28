Глава Минсельхоза считает, что Севморпуть можно рассматривать для поставок зерна

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут не исключает, что в перспективе российское зерно можно будет поставлять по Северному морскому пути.

Как сообщила Лут "Известиям", транспортировка зерна по Северному морскому пути пока экономически нецелесообразна из-за высокой стоимости перевозок, хотя в перспективе этот маршрут можно рассматривать.

Касаясь экспорта зерна в Египет, Лут заявила, что поставки в эту страну в текущем сезоне снизились из-за проблем с логистикой в Черном море.

"Готовы поставлять через Балтику, но есть вопросы у коллег, им нужно перестроить логистику", - сказала она.

При этом министр отметила, что, судя по внешним данным, "Египет пока не закупает зерно у кого-то другого".

"Пока они приостановили закупки, насколько мы понимаем", - сказала она.

"Но тем не менее мы готовы подтвердить, что любые объемы, которые нужны для обеспечения продовольственной безопасности Египта, Россия обеспечит", - подчеркнула Лут.

Ранее в интервью ИС "Вести" глава Минсельхоза сообщила, что из портов Балтики в Египет уже отправлено 1,5 млн тонн зерна. В целом с начала текущего сезона (с 1 июля 2026 года) на египетский рынок поставлено 1,6 млн тонн зерна против 3,5 млн тонн годом ранее.