Россия за восемь месяцев увеличила экспорт уксуса на 21%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - РФ за восемь месяцев 2026 года экспортировала 4,4 тыс. литров уксуса, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок выросла почти на четверть, до $3 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Показатели за восемь месяцев стали рекордными как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Ранее максимум был зафиксирован в 2025 году.

Основными импортерами в этом году стали Казахстан (более $810 тыс.), Белоруссия (более $700 тыс.), Таджикистан (около $540 тыс.), Узбекистан (более $370 тыс.) и Киргизия (более $140 тыс.).